В Москве появилось больше штрафующих за выезд на «вафельницу» камер

В Москве еще на шести перекрестах с «вафельной» разметкой установили камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 6 декабря.

«Камеры следят за выездом на красный и запиранием перекрестков. Это одно из тех нарушений ПДД, которое становится причиной сильных заторов, особенно в часы пик», — отмечается в сообщении ведомства.

Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на разметку «вафельница» с 1 марта 2019 года. В ГИБДД считают, что данная мера позволит уменьшить заторы и улучшить дорожное движение в городе.

Камеры фиксируют нарушение, если автомобиль выехал на перекресток с «вафельной» разметкой и создает препятствие для движения других машин. Штраф при этом составляет 1 тыс. рублей.

14 ноября сообщалось, что в Москве с начала 2019 года число нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств снизилось на 13%.