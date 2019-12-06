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В Москве появилось больше штрафующих за выезд на «вафельницу» камер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве еще на шести перекрестах с «вафельной» разметкой установили камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 6 декабря.

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«Камеры следят за выездом на красный и запиранием перекрестков. Это одно из тех нарушений ПДД, которое становится причиной сильных заторов, особенно в часы пик», — отмечается в сообщении ведомства.

Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на разметку «вафельница» с 1 марта 2019 года. В ГИБДД считают, что данная мера позволит уменьшить заторы и улучшить дорожное движение в городе.

Камеры фиксируют нарушение, если автомобиль выехал на перекресток с «вафельной» разметкой и создает препятствие для движения других машин. Штраф при этом составляет 1 тыс. рублей.

14 ноября сообщалось, что в Москве с начала 2019 года число нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств снизилось на 13%.

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