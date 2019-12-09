Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер в мире

Новым премьер-министром Финляндии была избрана 34-летняя Санна Марин, ранее занимавшая пост министра транспорта и связи страны. После того как президент страны Саули Ниинистё назначит ее главой правительства, она станет самым молодым премьер-министром в мире.

Кандидатура Марин на пост главы правительства была утверждена на заседании совета уполномоченных правящей Социал-демократической партии (СДП). За нее проголосовали 32 члена руководства партии из 61 участвовавших в голосовании, за ее конкурента — председателя парламентской фракции социал-демократов Антти Линдтмана — проголосовали 29 человек, сообщает «Интерфакс».

Санна Марин заменит на посту премьера председателя СДП Антти Ринне, который 3 декабря подал в отставку.

Ранее самым молодым премьер-министром в мире считался 35-летний глава правительства Украины Алексей Гончарук.