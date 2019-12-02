Глава МИД Финляндии пытался самовольно вывезти детей боевиков ИГ из Сирии

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пытался самовольно вывезти в страну детей финских боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом 2 декабря сообщило издание Ilta-Sanomat.

По информации издания, для выполнения своей цели Хаависто пытался оказать давление на главу консульского отдела МИДа Паси Туоминена, чтобы он вывез детей рейсом для дипломатов, объявив, что это было его собственное решение. Планировалось, что детей заберут из Сирии осенью этого года без матерей.

Туоминен отказался выполнять просьбу Хаависто, заявив, что не хочет нарушать международное право, поскольку, согласно консульскому законодательству, нельзя разлучать детей с матерями, и в случае реализации идеи министра в страну должны были также приехать жены боевиков. После этого его отправили в отставку.

Также, по данным издания, еще одной причиной отставки Туоминена стало ужесточение визовых требований для россиян. Комитет по международным делам парламента Финляндии потребовал от Хаависто объяснений по этому вопросу, которые он даст 3 декабря.

В лагере Эль-Холь, по данным издания, находится более 30 детей, рожденных женщинами, уехавшими из Финляндии в Сирию. Некоторые из низ остались без родителей. В лагере находятся 44 человека — 11 женщин и 33 ребенка, — связанных с Финляндией. Ранее они изъявляли желание вернуться на родину.

Как сообщал ранее бельгийский телеканал RTBF, начиная с 2012 года к ИГ присоединились 5,3 тыс. граждан Европейского союза.