Президент Финляндии принял отставку премьера

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку премьер-министра Антти Ринне. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила газета Ilta-Sanomat.

Ринне вручил президенту прошение об отставке в его резиденции в Мянтиниеми. Ниинисте принял его просьбу и попросил Ринне продолжить работу в качестве главы министерства снабжения.

О своем намерении баллотироваться на пост премьер-министра уже объявил и председатель парламентской группы СДП Антти Линдтман и вице-президент Санна Марин.

О том, что Ринне готов покинуть пост премьер-министра стало известно ранее, 3 декабря. Поводом для отставки стала забастовка почтальонов и логистических компаний, которые были недовольны пересмотром схемы оплаты труда и изменениями в профсоюзах. Стачка прекратилась 26 ноября. Спустя несколько дней министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Сирпа Паатеро ушла в отставку, так как выяснилось, что она знала о планах уменьшения зарплаты. Комментируя ситуацию 1 декабря, Ринне назвал нынешний кабинет министров недееспособным.

После скандала некоторые партии предложили вынести вотум недоверия кабмину и потребовали объяснений от Ринне. Дискуссия на эту тему была назначена на 3 декабря 14:00 (15:00 мск).