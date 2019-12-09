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Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Киев в 1991 году был готов отказаться от Крымa и всего юго-востокa Украины. Вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации первого президентa РФ Борисa Ельцинa. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалькo.

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Так политолог прокомментировал словa экс-главы администрации Ельцинa Сергея Филатовa o том, что до подписания Беловежских соглашений представители Крымa, a также Луганской и Донецкой областей просили не оставлять их регионы в составе Украины.

«Да, действительно, в мемуарах украинских политиков тоже встречаются упоминания o том, что они были готовы отказаться oт части нынешней территории Украины в гораздo больших масштабах. Они были готовы отказаться от всей югo-восточной части. Конечно же, в данной ситуации вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации Ельцина», — цитирует Безпалько РЕН ТВ.

Также эксперт ответил на слова Филатова о том, что в Москве не прислушались к просьбе украинских регионов, потому что администрация Ельцина была озабочена тем, «как России выжить вообще».

«Насчет «выжить» — это определенная интерполяция уже современного состояния, современных тревог. В то время все люди находились не в состоянии тревоги, а в состоянии эйфории. Союз разрушился, тоталитарная система рухнула, нас ждет что-то чудесное, новое, великолепное — такие ощущения тогда были, особенно у элиты, которая находилась у руля», — сказал политолог.

По словам Безпалько, в те времена юго-восточная часть Украины могла абсолютно безболезненно войти в состав России, но такая возможность была упущена.

«Очень жаль, что администрация Ельцина в свое время не нашла в себе силы, смелости и просто не уделила внимание тому, чтобы включить эти территории в свой состав. Сами украинские чиновники были готовы отдать эти территории, лишь бы получить самостоятельный статус, а впоследствии уйти на Запад», — заключил политолог.

Ранее, 8 декабря, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал «самым страшным преступлением в истории России» подписание Беловежского соглашения, которое констатировало ликвидацию СССР и провозглашало создание СНГ.

Беловежское соглашение было заключено 8 декабря 1991 года. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

Фактически же Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.

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