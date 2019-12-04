Володин рассказал о последствиях нахождения Крыма в составе Украины

За время нахождения в составе Украины Крыму и Севастополю был нанесен «огромный ущерб», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет «РИА Новости» в среду, 4 декабря.

«Республика Крым и Севастополь находились в составе Украины, где вопросы, требующие решения длительное время, на протяжении длительного периода просто оставались нерешаемыми», — отметил Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его мнению, Крым является территорией, которая должна была развиваться, по факту же она оказалась разоренной. Как он заявил, только сейчас становится ясно, как Крыму обстояли дела с правами граждан, с развитием инфраструктуры и социально-общественной сферой.

«Вот вам итог правления тех, кто думал о себе, а не о людях», — резюмировал спикер Госдумы.

30 ноября Володин заявил, что национализм и притеснение малых народов могут повлечь выход ряда областей из состава Украины. 2 декабря в ответ на высказывание Володина вице-премьер правительства Украины по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что «никто никуда не выйдет», и добавил, что Украина не против принять в свой состав «пару российских областей для восстановления «исторической справедливости».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова скептически отнеслась к заявлению Кулебы, отметив, что «одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось».

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».