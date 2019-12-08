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Российские спортсмены взяли два золота на ЧЕ по плаванию

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Фото: TASS/EPA/Robert Perry
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Российские пловцы заняли первые места на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».

Мария Каменева заняла первое место на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин — на соревновании в шотландском Глазго ее результат составил 23,56 секунды. Второе место досталось француженке Мелани Эник, которая преодолела дистанцию за 23,66 секунды. Бронзу взяла Пернилле Блуме из Дании с результатом в 23,73 секунды.

За ту же дистанцию в соревновании среди мужчин золото получил российский пловец Климент Колесников — его результат составил 23,07 секунды. Серебро взял немец Кристиан Динер с показателем в 23,07 секунды, а третье место досталось ирландцу Шейну Райану, который уложился в 23,12 секунды.

Днем ранее сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы.

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