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Сборная России завоевала золото ЧЕ в эстафете 4х50 м вольным стилем

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Фото: TASS/AP/Darko Bandic
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Мужская сборная России победила на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго в эстафете кролем 4 по 50 м.

Пловцы Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Владимир Морозов финишировали с результатом 1 минута 22,92 секунды. Второе место заняла команда Польши (+0,82), третье — у сборной Италии (+1,58), сообщает в среду, 4 декабря, ТАСС.

В июле сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.

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