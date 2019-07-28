Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 28 июля.

Всего у отечественной сборной 30 наград: 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. Чемпионом соревнований стал Китай с 30 медалями: 16 золотыми, 11 серебряными и тремя бронзовыми. Второе место чемпионата мира заняли США с 36 наградами: 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.

В заключительный день ЧМ разыграли восемь комплектов наград. Евгений Рылов занял второе место на дистанции 50 м на спине, Юлия Ефимова заняла третье место на 50 м брассом, а также Климент Колесников (50 м, спина).

Помимо этого мужская сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Владимира Морозова завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Ранее, 17 июля, российская спортсменка Светлана Ромашина завоевала золотую медаль в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Награда стала 20-й золотой медалью в карьере, после ее получения Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в этом виде спорта, опередив свою бывшую партнершу по парным выступлениям Наталью Ищенко.