Россиянка Ефимова взяла бронзу ЧМ в плавании брассом на 50 м

Российская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заняла третье место в плавании на 50 м брассом в заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 28 июля.

Ефимова преодолела дистанцию за 30,15 секунды. Первое место заняла Лилли Кинг из США с результатом в 29,84 секунды, второе — Бенедетта Пилато из Италии (30,00).

Ранее 26 июля Ефимова стала первой на дистанции 200 м брассом. В тот же день россиянин Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине. Помимо этого, в зачете на ЧМ-2019 у Юлии Ефимовой серебро на дистанции 100 м брассом.