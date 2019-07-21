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Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

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Фото: TASS/DPA/Marius Becker
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Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани. Соответствующее решение было принято в ходе заседания FINA в воскресенье, 21 июля.

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По данным ТАСС, заявки на проведение чемпионата подали только Россия и Венгрия. В Будапеште соревнования пройдут в 2027 году.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, Казань впервые приняла мировое первенство в 2015 году, и «было бы красиво провести соревнования там же через 10 лет». Ранее республика уже уведомила Международную федерацию плавания о готовности стать местом проведения чемпионата в 2023 году вместо Катара.

Леонов пояснил, что у страны в настоящий момент серьезная нагрузка в связи с проведением в нем чемпионата мира по футболу в 2022 году, а также чемпионата мира по дзюдо в 2023 году. Помимо этого, министр рассказал, что в Казани могут провести и европейское первенство по плаванию на короткой воде в 2021 году.

Ранее, 11 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регион должен как можно чаще, желательно ежегодно, проводить в Казани спортивные соревнования федерального и мирового масштаба.

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