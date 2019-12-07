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Сборная РФ по плаванию выиграла микст-эстафету на чемпионате Европы

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Фото: TASS/EPA/ROBERT PERRY
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Сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету 4 по 50 м вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго 7 декабря, в субботу.

Владислав Гринев, Владимир Морозов, Мария Каменева и Арина Суркова показали результат в 1 минуту 28,31 секунды. Серебро завоевала сборная Великобритании с результатом 1 минута 28,64 секунды, на третьем месте Франция — 1 минута 28,86 секунды, пишет ТАСС.

При этом российские спортсмены поставили новый рекорд Европы — 1 минута 28,39 секунды. Прошлое достижение 16 декабря 2017 года было установлено сборной Нидерландов.

5 декабря сборная России в составе Климента Колесникова, Владимира Морозова, Арины Сурковой и Марии Каменевой обновила мировой рекорд и победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы.

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