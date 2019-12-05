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Пловцы РФ с рекордом выиграли смешанную комбинированную эстафету на ЧЕ

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Сборная России обновила мировой рекорд и победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго в четверг, 5 декабря.

Российские спортсмены Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева проплыли эстафету за 1 минуту 36,22 секунды.

Прежний мировой рекорд — 1 минута 36,40 секунды был установлен в декабре 2018 года на чемпионате мира в Китае сборной США, пишет «РИА Новости».

4 декабря мужская сборная России победила на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго в эстафете кролем 4 по 50 м.

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