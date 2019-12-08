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Художник съел арт-объект стоимостью $120 тыс.

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Фото: instagram.com/david_datuna
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Арт-объект эпатажного итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющий собой банан, приклеенный скотчем к стене, и проданный на прошлой неделе за $120 тыс., был съеден в галерее Perrotin в Майами. Это сделал художник Дэвид Датуна в субботу, 7 декабря.

По его признанию, он любит творчество итальянского коллеги и поэтому ему интересна идея поедания произведения искусства одного художника другим. Об этом он рассказал в подписи к своему видеролику в Instagram.

Датуна назвал перфоманс «Голодный художник». «Я могу съесть и банан, и его концепцию, потому что я художник, а не обычный человек», — объяснил он.

Как пишет в воскресенье, 8 декабря, The Guardian, инсталляция, носившая название «Комедиант», была «символом мировой торговли», ее купил французский коллекционер. По мнению представителя галереи Perrotin Люсьена Терраса, произведение искусства совсем не испорчено. «Банан — это идея», — объяснил он журналистам.

В октябре в Британии полиция задержала троих человек по подозрению в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль.

Украденный унитаз, оцениваемый в £1 млн, был изготовлен итальянским художником Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота. Он выставлялся в нью-йоркском Музее Гуггенхайма: посетители могли использовать его, пока охрана стояла снаружи.

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