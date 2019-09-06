Кража работы Бэнкси в Париже попала на видео

Ночное похищение работы английского художника Бэнкси в Париже возле Центра Жоржа Помпиду сняла на видео очевидица, которую разбудил шум на улице.

Женщина выглянула в окно и увидела человека в желтом жилете. Вор демонтировал дорожный знак, на котором находилась работа Бэнкси, не пытаясь ни от кого скрыться. Он не привлек внимание, так как прохожие приняли его за работника городских служб, сообщает телеканал «360».

Кража граффити Бэнкси произошла в четвертом округе Парижа в ночь на 2 сентября. Рисунок, изображающий крысу с закрытой повязкой мордой и ножом в лапах, был сделан на задней части дорожного знака перед въездом в подземную парковку на улице Рамбюто. Работа появилась здесь в 2018 году.

Это не первый случай кражи граффити Бэнкси в Париже. В январе исчезла работа, сделанная в память о жертвах теракта в «Батаклане».