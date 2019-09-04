Граффити Бэнкси украли в Париже

Граффити стрит-арт-художника Бэнкси украли около Центра Помпиду в Париже. Рисунок с изображением крысы был сделан на задней части дорожного знака, указывающего на въезд на подземную парковку.

Полиция надеется вычислить похитителей с помощью камер наблюдения.

Это не первый случай кражи граффити Бэнкси в Париже. В январе исчезла работа, сделанная в память о жертвах теракта в «Батаклане».