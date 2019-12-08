Путин отметил самобытный талант актрисы Алисы Фрейндлих

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием. Глава государства отметил ее яркий и самобытный талант, сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в воскресенье, 8 декабря.

«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», — отметил российский лидер. По его словам, Фрейндлих по-прежнему восхищает зрителей непревзойденным актерским мастерством, а ее жизнь наполнена творчеством.

Председатель правительства Дмитрий Медведев также поздравил Фрейндлих с юбилеем, отметив ее безупречное чувство стиля и многогранный актерский талант

«Ваши героини — женщины разных времен и судеб. Но каждой из них вы дарите свою элегантность и безупречное чувство стиля, мудрость и тонкую иронию, красоту и силу вашей души», — отмечается в телеграмме главы кабмина.

К юбилею актрисы в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге откроется выставка фотографий. 11 декабря зрители увидят Фрейндлих на сцене — в спектакле «Волнение» Ивана Вырыпаева.