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Боярский и Фрейндлих рассказали студентам об актерской работе

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Встреча петербургских актеров театра и кино Алисы Фрейндлих и Михаила Боярского со студентами состоялась накануне в театре «На Моховой». В ходе общения артисты рассказали об актерском мастерстве и своей работе.

Боярский заявил, что из него мог бы получиться военнослужащий, однако он рос в актерской семье и думал, что если последовать примеру родителей, то можно всю жизнь «ничего не делать», передает телеканал «78».

«Я никогда не любил работать. Думаю, пойду в Театральный, там делать нечего — вышел, сказал чего-то и гуляй», — поделился он. Однако годы работы дали понять, что профессия актера — «труд-то сумасшедший, очень тяжелый, неблагодарный, коварный, хрупкий», добавил Боярский.

Фрейндлих отметила, что время, проведенное за кулисами, помогло ей научиться актерскому мастерству. «Бегала по театрам со страшным энтузиазмом, смотрела, смотрела, смотрела. Слава богу, было на что смотреть. Но это тоже один из путей пополнения школы по-настоящему — впитывать, смотреть, увлекаться, плакать, смеяться и рыдать», — рассказала актриса.

Ранее на этой неделе Алиса Фрейндлих прокомментировала попадание в список угроз Украины.

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