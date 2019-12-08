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Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 20-летия Договора о создании Союзного государства, высоко оценил прогресс, достигнутый странами на пути к интеграции. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

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По словам российского лидера, решение о подписании Договора стало историческим. Оно отражало стремление укрепить отношения двух стран, которые основываются на традициях братской дружбы, духовной и культурной близости.

«Путин высоко оценил достигнутый двумя странами за прошедший период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов», — сказано в телеграме.

Президент Белоруссии также поздравил Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства. Он выразил уверенность, что страны смогут придать новую динамику реализации этого документа.

По словам белорусского лидера, Договор вывел отношения двух стран на уровень подлинного сотрудничества и стратегического партнерства. Приверженность объединительной идее имеет в настоящее время огромное значение, цитирует поздравление Лукашенко ТАСС.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Путин отметил важность этой встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и возможность поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества Москвы и Минска.

Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

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