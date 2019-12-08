В «Википедии» имя Эдгарда Запашного поменяли на «АМОН-Крошащий»

Неизвестные поменяли в «Википедии» имя директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного на «АМОН-Крошащий» из-за его заявления касательно поведения болельщиков на стадионах.

Теперь на странице, посвященной дрессировщику, над его фотографией стоит подпись «АМОН-КРОШАЩИЙ Вальтеронович Запашный».

Ранее, 7 декабря, болельщики «Спартака» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям Запашного.

6 декабря Запашный в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что «покрошил» бы с помощью ОМОНа матерящихся болельщиков на стадионах. Также он осудил оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Позднее Запашный объяснил, что это высказывание не касается обычных футбольных фанатов, а из-за невоспитанных «околофутбольных людей» семьи с детьми не могут посещать стадионы.

1 декабря во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»–«Зенит» в Санкт-Петербурге фанаты красно-белых растянули на гостевой трибуне несанкционированные баннеры во время игры, а также скандировали лозунги, оскорбляющие форварда «Зенита» Дзюбу. По решению КДК РФС московский клуб был оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры и 100 тыс. за «кричалки».