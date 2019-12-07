Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе. Об этом 7 декабря сообщило «РИА Новости».

«Я написал заявления в СК и прокуратуру по Санкт-Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ, а также ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — рассказал агентству болельщик «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов.

Накануне Запашный в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что «покрошил» бы с помощью ОМОНа матерящихся болельщиков на стадионах. Также он осудил оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Позднее Запашный объяснил, что это высказывание не касается обычных футбольных фанатов, а из-за невоспитанных «околофутбольных людей» семьи с детьми не могут посещать стадионы.

1 декабря во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»–«Зенит» в Санкт-Петербурге фанаты красно-белых растянули на гостевой трибуне несанкционированные баннеры во время игры, а также скандировали лозунги, оскорбляющие форварда «Зенита» Дзюбу. По решению КДК РФС московский клуб был оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры и 100 тыс. за «кричалки».