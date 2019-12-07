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В Совфеде опровергли рассмотрение вопроса о выравнивании зарплат учителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вопроса о выравнивании зарплат педагогов в повестке дня комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре нет. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Лилию Гумерову.

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Комментируя информацию о том, что Совфед намерен обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю, она сказала, что «это не совсем так».

«Обсуждаются разные предложения в рамках исполнения поручения (руководства палаты. — Ред.) о проработке вопроса по оплате труда педагогов», — подчеркнула Гумерова.

Накануне зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал инициативу о создании единой системы оплаты труда учителей. Также он отметил, что необходимо установить единую систему поощрений для педагогов.

Ранее в тот же день в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявили о намерении создать общую систему оплаты труда учителей. Отмечалось, что реализация проекта может занять около одного года.

Зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов рассказал, что одна из основных проблем, волнующих сегодня педагогическое сообщество, — отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы. По законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект РФ.

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