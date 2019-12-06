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В Госдуме поддержали идею создания единой системы оплаты труда учителей

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал инициативу о создании единой системы оплаты труда учителей. Об этом он сказал в пятницу, 6 декабря, в интервью RT.

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«В регионах абсолютно по-разному происходят зачисления. В связи с этим абсолютно разные зарплаты, на это постоянно жалуются сотрудники сферы образования. Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос: наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость», — сказал депутат.

Также Чернышов отметил, что необходимо установить единую систему поощрений для педагогов.

Ранее в пятницу в Совете Федерации по науке, образованию и культуре заявили о намерении создать общую систему оплаты труда учителей. Отмечалось, что реализация проекта может занять около одного года.

Зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов рассказал, что одна из основных проблем, волнующих сегодня педагогическое сообщество, — отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы. По законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект РФ.

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