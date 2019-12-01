Белгородского учителя не уволят за драку с учеником

Учитель городской школы №15 Белгорода не будет уволен за драку с учеником. Об этом сообщил портал Бел.Ru со ссылкой на Департамент образования региона.

Драка учителя и ученика произошла 29 ноября. Инцидент получил огласку, участники и свидетели драки дали показания полиции, в школе проводится проверка.

Отмечается, что преподаватель получит дисциплинарное взыскание, а 2 декабря состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

29 ноября сообщалось, что педагог будет уволен.