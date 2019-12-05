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Песков рассказал о роли технологий для учителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Современные технологии в области образования должны не заменять учителя, а экономить его время за счет освобождения от «отчетного рабства». Об этом в четверг, 5 декабря, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на форуме «Глобальное технологическое лидерство».

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Применение технологий, в том числе искусственного интеллекта, должно позволить учителю заняться своим прямым делом — учить, а не делать отчеты, проверять работы заниматься другими рутинными делами, приводит слова Пескова ТАСС.

При этом представитель президента отметил, что стереотип о том, что «все знания находятся в смартфоне» и давать их детям не нужно, глубоко ложным и вредным. Фундаментальные знания — один из ключевых факторов успеха, подчеркнул он.

В апреле соцсеть «ВКонтакте» заявила, что поддержит IT-специалистов, участвующих в общественной программе «Учитель для России». Программа предусматривает стипендии и компенсации расходов на жилье учителям информатики и робототехники в регионах. Помимо этого, ее участники на конкурсной основе смогут получить грант от соцсети на сумму до 100 тыс. рублей.

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