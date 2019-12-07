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Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ситуация с двойными стандартами производителей стиральных порошков показывает истинное отношение Запада к жителям России. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к этим зарубежным компаниям.

Политик отметил, что «ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества».

«Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», – написал Жириновский в Twitter.

Он подчеркнул, что необходимо прекратить ввоз не качественной продукции в страну.

«Хотят торговать с нами – пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят – обойдемся», – резюмировал Жириновский.

4 декабря, ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

В ответ на эти претензии исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии Петр Бобровский выразил недоумение из-за сравнения товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков.

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