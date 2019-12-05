Прямой эфир

Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии Петр Бобровский ответил на обвинения в двойных стандартах, озвученные Федеральной антимонопольной службой (ФАC).

Ранее, 4 декабря, ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Бобровский выразил недоумение из-за сравнения товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков.

«Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств», — цитирует его РБК.

Кроме того, по мнению Бобровского, ФАС якобы поддерживает миф о том, что изготовленные за границей товары отличаются лучшим качеством.

Он добавил, что заявление ФАС нанесло ущерб деловой репутации инвесторов, «которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС оштрафовала на 284 млн рублей членов лекарственного картеля
ФАС возбудила дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019