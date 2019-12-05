Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

Исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии Петр Бобровский ответил на обвинения в двойных стандартах, озвученные Федеральной антимонопольной службой (ФАC).

Ранее, 4 декабря, ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Бобровский выразил недоумение из-за сравнения товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков.

«Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств», — цитирует его РБК.

Кроме того, по мнению Бобровского, ФАС якобы поддерживает миф о том, что изготовленные за границей товары отличаются лучшим качеством.

Он добавил, что заявление ФАС нанесло ущерб деловой репутации инвесторов, «которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места».