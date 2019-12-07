Зеленский сравнил Украину с «блюдом для больших боссов»

Президент Владимир Зеленский высказал желаниe, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» странoй, a не попадалa под влияние более сильных государств. Об этом он сказал в пятницу, 6 декабря, в эфире передачи «Свободa Словa Савика Шустерa».

Такое заявление украинский лидер сделал в контекстe обсуждения посвященной ему статьи в журналe Time. В материалe в том числе говорится, что Зеленский оказался в ловушке между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

«Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы (Украина) были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — цитирует Зеленского РБК.

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.