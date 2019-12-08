«Фетисов — самый талантливый игрок в истории российского баскетбола»

Анатолий Штейнбок — настоящая легенда советского и российского баскетбола. Под руководством Анатолия Иосифовича тренировались многие будущие звезды большого спорта. Среди его подопечных — олимпийские чемпионы Сергей Тараканов, Александр Белостенный, а также герои последних поколений Андрей Кириленко, Алексей Швед, Тимофей Мозгов, братья Евгений и Захар Пашутины, Сергей Панов, Андрей Фетисов, Василий Карасев, Антон Понкрашов...

С 1971 года и по сей день Анатолий Штейнбок работает старшим тренером в Санкт-Петербургском училище олимпийского резерва № 1. В интервью «Известиям» заслуженный тренер РСФСР поделился мнением о шансах сборной России выиграть предолимпийский турнир в Хорватии, шансах «Зенита» достойно завершить сезон и рассказал о своем самом талантливом ученике.

— Сборная России узнала своих соперников по олимпийской квалификации. В споре за место в Токио-2020 нам предстоит соперничать с Хорватией, Бразилией, Германией, Мексикой и Тунисом. Как думаете, нам по силам выиграть мини-турнир в Сплите?

— Думаю, что да, но только при двух условиях. Должен собраться оптимальный состав во главе с Шведом, а тренерскому штабу за короткий период нужно успеть наладить командные взаимодействия. Уже сейчас известно, что на подготовку к хорватскому турниру будет меньше двух недель. А учитывая, что в квалификации Евробаскета-2021 мы будем играть одним составом, а в предолимпийской — другим, это сложная задача для Сергея Базаревича.

— Наши основные конкуренты — Хорватия и Бразилия?

— Знаете, это скоротечный турнир, и может произойти всякое. Для начала нам надо обыграть Мексику и Германию, чтобы выйти в полуфинал. А это очень сильные сборные.

— На чемпионате мира в Китае сборной не хватало сильного центрового. Как думаете, Мозгов еще сможет помочь национальной команде или травмы уже не дадут ему возможность проявить свои лучшие качества?

— Я верю, что он вернется в строй и даже сыграет за «Химки» в этом сезоне. Здоровье у него богатырское, Тимофей порадует болельщиков.

— Вы тренировали и Мозгова, и Шведа. Кто был более дисциплинированным?

— Тимофей. Понимаете, он вышел из страшной бедности и понимал, что если не заиграет, то вернется в не самую благополучную среду. Алексей — сын тренера. Он был довольно раскованным парнем.

— Швед — ваш самый талантливый воспитанник?

— Нет, Леша очень многого добился за счет работы над собой. Он и сейчас много тренируется, поэтому постоянно входит в число лучших снайперов Евролиги. Плюс у Шведа сильная генетика. Отец — баскетбольный тренер, мать играла на хорошем уровне. Самым же талантливым игроком в истории российского баскетбола я считаю Андрея Фетисова (вице-чемпион мира и Европы, ныне президент петербургского «Спартака». — «Известия»). Он обладал невероятным баскетбольным чутьем. Я такого больше никогда не видел.

— В 1994 году Фетисов был выбран на драфте NBA под 36-м номером, но так и не дебютировал в сильнейшей лиге мира. У вас есть этому объяснение?

— В NBA выступают люди с несколько другими менталитетом и манерой поведения. К сожалению, Андрей из-за понятных проблем не реализовал свой потенциал даже наполовину.

— Он не вел здоровый образ жизни?

— Отвечу так: когда тебе всё легко дается, ты этого не ценишь.

— Думал, что вы еще назовете Андрея Кириленко...

— Как раз Андрей большой профессионал. Он всегда внимательно следил за своим телом и при определенных обстоятельствах мог бы до сих пор играть в баскетбол. У него отличные природные данные и очень высокий баскетбольный IQ.

— «Зенит» слабо начал сезон. У команды есть шансы достойно завершить его?

— Этот состав не готов играть так много матчей. В Еврокубке они могли бы показать многое, но Евролига — это совсем другой уровень. Как жителю Петербурга мне очень приятно, что к нам приезжают лучшие команды континента и я могу воочию на них посмотреть. Но с точки зрения команды... Сезон будет для «Зенита» очень тяжелым. И в том числе в Единой лиге, где надо уже сейчас исправлять положение.