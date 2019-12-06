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Омичи засыпали дорожную яму картошкой

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Фото: vk.com
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Жители Омска залатали яму на дороге картошкой. Фотографии участка улицы Степной появились в местном паблике «ВКонтакте».

Местная администрация отреагировала на пост и указала, что дорога — грунтовая. Летом ее ровняли с помощью грейдера. По просьбе местных жителей операцию могут повторить.

«Стоит также отметить, что выбрасывание бытового и органического мусора на дороги является недопустимым», — цитирует комментарий агентство «Новый Омск». В случае недовольства качеством дороги горожанам рекомендовали обращаться в профильные службы.

По информации сайта kp.ru, омичи не впервые «чинят» дорогу картошкой. В 2017 году аналогичным образом засыпали яму на улице 50 лет Октября. В комментариях к фото интернет-пользователи отметили, что картошка может оказаться надежнее асфальта, положенного в дождь.

В апреле в соцсетях появилось видео, снятое на проспекте Мира в Омске. На кадрах маленький мальчик пытается заделать дыру в асфальте игрушечной лопаткой. В местном управлении Автодора заявили, что на этой дороге недавно был проведен аварийно-восстановительный ремонт с помощью щебня, кирпичного лома и гранулята. Асфальтировать планировалось позже. В организации похвалили ребенка за неравнодушие и отметили, что через 10–15 лет будут рады принять на работу «такого настоящего человека и активного гражданина».

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