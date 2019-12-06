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85% авиапассажиров признались в незнании своих прав

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Подавляющее большинство авиапассажиров не знают, какие права они имеют в случае задержки рейсов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом AirHelp.

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О том, что им полагается во время ожидания, не знают 85% опрошенных (жители Европы, Канады и США). Кроме того, более 25% респондентов не подают заявлений на получение компенсаций при отмене или задержке рейса, так как уверены, что перевозчик его проигнорирует, пишет «Газета.Ру».

Также около 70% европейских туристов уверены, что авиакомпании отклоняют не меньше 40% заявок на компенсации. При этом 60% заявили, что после первого отказа не прекращают попыток добиться возмещения.

Каждый пятый опрошенный из числа тех, кому полагались компенсации, согласился на неполное возмещение, считая, что питание и проживание — единственное, что ему должны.

В августе Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке рейса. Они могут отказаться от полета и вернуть деньги даже за те билеты, которые были указаны как невозвратные. Кроме того, можно взыскать с авиаперевозчика компенсацию морального вреда и возмещение убытков, если таковые были понесены (например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии и прочие услуги по прилете).

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