Житель Новосибирска получил компенсацию за мат на концерте Шнурова

Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск местного жителя Евгения Гуляева к музыканту Сергею Шнурову. Истец заявил, что его оскорбила нецензурная брань во время концерта группы «Ленинград».

Сибиряк подал иск к организатору концерта ООО «Дракон и Феникс», хоккейному клубу «Сибирь» и лично Шнурову. Он хотел получить 300 тыс. рублей, сообщает «Вести-Новосибирск».

По решению суда Гуляеву компенсировали цену билета (2 тыс. рублей). Кроме того, компания-организатор заплатит штраф в 2,225 тыс. рублей и 700 рублей пошлины в казну города.

Концерт в Новосибирске прошел 23 октября. Местные активисты устраивали пикет с требованием его отмены, обвиняя Шнурова в пропаганде алкоголя и наркотиков.

В 2016 году другой житель Новосибирска, православный активист Юрий Задоя, через суд добился штрафа в 40 тыс. рублей для организаторов концерта Шнурова в городе. Причиной также стала брань со сцены. Был ли Задоя на концерте, не уточнялось.