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Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

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Фото: lavanguardia.com/Kim Manresa
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Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов из-за переохлаждения.

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Как сообщает газета Vanguardia, инцидент с Одри Мэш и ее мужем в произошел в каталонских Пиренеях еще 3 ноября, однако врачи из клиники Vall d'Hebron в Барселоне рассказали о нем только 5 декабря.

Пара совершала прогулку в горах, когда с наступлением непогоды женщина потеряла сознание. Супруг рассказал, что у нее отсутствовал пульс, дыхание и вообще признаки жизни. В момент прибытия спасателей температура тела Мэш опустилась до 18 градусов по Цельсию.

Для реанимации женщины в клинике была задействована система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которой сердечную деятельность все же удалось восстановить.

По словам медиков, ключевым фактором для реанимации британки стало быстрое охлаждение мозга, в результате чего потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца.

Отмечается, что случаи реанимации пострадавшего с настолько длительной остановкой сердца носят уникальный характер, в Испании такое произошло впервые.

В апреле прошлого года сообщалось, что 53-летний француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца. Мужчину также спасла пониженная температура тела.

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