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Названа самая полезная для сердца ягода

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Фото: TASS/YAY
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Одной из самых полезных ягод для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы оказалась черника, пишет news-medical.net со ссылкой на исследования ученых.

Специалисты отметили, что свежая черника на 84% состоит из воды, на 9,7% из углеводов, на 0,6% из белков, а также содержит 0,4% жиров.

При этом ягоды являются богатыми источниками полифенолов, предотвращают разрушающие клетки процессы окисления и воспаления, а также регулируют выработку глюкозы, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, по сравнению с другими ягодами, черника богата антоцианинами, антиоксидантами, флавонолами, витамином С и Е.

Было обнаружено, что антоцианины, присутствующие в высоких количествах в чернике, уменьшают воспаление, что крайне полезно для сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, эти вещества могут регулировать распределение холестерина, тем самым предотвращая образование бляшек на стенках сосудов. Для профилактики эксперты советуют съедать по одной чайной ложке ягод в день.

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