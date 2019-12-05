США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления. Об этом в четверг, 5 декабря, говорится на сайте американского ведомства.

Среди физических лиц оказались граждане России, Украины и Узбекистана, а из юридических в список попала якобы российская киберперступная организация Evil Corp.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», — говорится в заявлении американского минфина.

В ведомстве отметили, что такие меры вводятся в рамках акции против «одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире».

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения о связи обвиненных в кибермошенничестве российских хакеров, в том числе и группировки Evil Corp, с властями РФ не имеют никаких оснований.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон постоянно игнорирует предложения Москвы наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, чтобы совместно реагировать на такие угрозы. Вместо этого Штаты навешивают на Россию «ярлык киберпреступника», что, по словам Антонова, никак не поможет стабилизации двухсторонних отношений.

5 декабря власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях. Россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры.

В США предполагают, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года. Именно его называют лидером киберпреступной организации Evil Corp, также попавшей под рестрикции, а Турашева — членом организации. Госдеп объявил награду в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию Якубца.