Прямой эфир

США расширили санкции против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления. Об этом в четверг, 5 декабря, говорится на сайте американского ведомства.

Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок
Всего в мире технологиями взлома кода владеют несколько десятков тысяч человек

Среди физических лиц оказались граждане России, Украины и Узбекистана, а из юридических в список попала якобы российская киберперступная организация Evil Corp.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», — говорится в заявлении американского минфина.

В ведомстве отметили, что такие меры вводятся в рамках акции против «одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире».

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения о связи обвиненных в кибермошенничестве российских хакеров, в том числе и группировки Evil Corp, с властями РФ не имеют никаких оснований.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон постоянно игнорирует предложения Москвы наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, чтобы совместно реагировать на такие угрозы. Вместо этого Штаты навешивают на Россию «ярлык киберпреступника», что, по словам Антонова, никак не поможет стабилизации двухсторонних отношений.

5 декабря власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях. Россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры.

В США предполагают, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года. Именно его называют лидером киберпреступной организации Evil Corp, также попавшей под рестрикции, а Турашева — членом организации. Госдеп объявил награду в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию Якубца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол России ответил на заявление о связи хакеров из Evil Corp с властями РФ
В Госдуме призвали игнорировать санкции минфина США против России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019