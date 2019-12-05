Визит-центр «Новогодний Дом» в Рязани откроется танцевальным флешмобом

В субботу, 7 декабря, визит-центр «Новогодний Дом», расположенный на Лыбедском бульваре в Рязани, откроют сразу два настоящих Деда Мороза – волшебник из Великого Устюга и Властелин холода из Якутии – Чысхаан.

Здесь состоится яркий танцевальный флешмоб и выступление группы Feelin’s. На Всероссийской ярмарке народных промыслов и ремёсел можно будет приобрести различные новогодние сувениры и подарки. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Напомним, в Рязани продолжается подготовка к проекту «Новогодняя столица России». Город украшают к празднику. На рязанских улицах появится несколько больших елочных шаров, светящихся в темноте. Желающие смогут попасть внутрь и сделать фотографии.