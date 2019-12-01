Светящиеся новогодние шары установят на улицах Рязани

В Рязани продолжается подготовка к проекту «Новогодняя столица России». Город украшают к празднику.

Утром в воскресенье, 1 декабря, на улице Почтовой начали монтировать большой новогодний шар, отмечает РИА «7 новостей». На рязанских улицах появится несколько таких шаров, светящихся в темноте. Желающие смогут попасть внутрь и сделать фотографии.

В октябре в Рязани стали известны детали программы мероприятий проекта «Новогодняя столица 2020». В рамках проекта по городу запустят «Рязморобус». На остановках из него будут выходить музыканты в новогодних костюмах и играть новогодние хиты.