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Светящиеся новогодние шары установят на улицах Рязани

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В Рязани продолжается подготовка к проекту «Новогодняя столица России». Город украшают к празднику.

Утром в воскресенье, 1 декабря, на улице Почтовой начали монтировать большой новогодний шар, отмечает РИА «7 новостей». На рязанских улицах появится несколько таких шаров, светящихся в темноте. Желающие смогут попасть внутрь и сделать фотографии.

В октябре в Рязани стали известны детали программы мероприятий проекта «Новогодняя столица 2020». В рамках проекта по городу запустят «Рязморобус». На остановках из него будут выходить музыканты в новогодних костюмах и играть новогодние хиты.

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