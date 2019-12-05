Музыкант Сергей Мазаев рассказал о записи нового альбома

Заслуженный артист России Сергей Мазаев рассказал «Известиям», как группа «Моральный кодекс» готовится к празднованию 30-летнего юбилея.

По словам фронтмена коллектива, ему с музыкантами хочется порадовать поклонников выходом нового альбома, но записать его и выпустить на будущий год они точно не успеют.

«Сейчас у нас есть восемь новых песен, но все они в работе, потому что мы не очень уверены в их стилистике. А в эфир и на публику мы выдаем только вещи, готовые без всякого сомнения», — рассказал Мазаев.

Музыкант также поделился, что им с коллегами хочется добавить в новые песни другого звучания. Именно над этим сейчас и работает группа. Из-за того, что «Моральный кодекс» долгие годы работает в олдскульной музыкальной стилистике, у слушателей складывается впечатление, будто даже их новы песни — на самом деле старые, просто их еще не играли.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мазаева «Известиям» от 6 декабря.