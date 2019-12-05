Медведев рассказал об эволюции своих музыкальных предпочтений

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что в школьные годы слушал запрещенную музыку. Об этом он сказал во время ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, 5 декабря

«Я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе вопреки установкам того периода, слушал ту музыку, которую слушать было нельзя. Потом жизнь изменилась, всякую музыку стало можно слушать, и мои вкусы стали меняться», — рассказал Медведев.

Глава кабмина отметил, что стал более толерантным к другим музыкальным направлениям, в том числе стал слушать классику и джаз.

Также Медведев рассказал, что часто включает музыку, когда выполняет какие-то рутинные действия. Перечислять любимых исполнителей премьер-министр не стал, подчеркнув, что их и так все знают и дарят ему пластинки.

Медведев в четверг подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью проходит в обновленном формате — вопросы главе правительства задают журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин признался, что не является поклонником жанра рок-музыки хеви-метал, предпочитая ему классику.