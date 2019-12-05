Фетисов рассказал о диете хоккеистов «Красной машины»

Известный хоккеист Вячеслав Фетисов раскрыл информацию о диете советских чемпионов и рассказал, чем питались игроки «Красной машины».

По его словам, хорошее питание — одно из условий, которое поставили игроки сборной. Руководство команды должно было организовать достойное питание, так как спортсмены 11 месяцев в году жили на сборах.

«Простой распорядок: с утра — яичница, творог, кефир, чай, булочка. Обед — мясо, первое, второе, компот. Пироженки были постоянно», — цитирует Фетисова телеканал «360».

Также спортсмен вспомнил первую поездку в Канаду в феврале 1974 года, когда команду привезли в пятизвездочный отель. Игроков удивило наличие клубники и других фруктов в феврале. Также их поразили стейки.

По словам Фетисова, советские хоккеисты не злоупотребляли алкоголем. Максимум, который спортсмены могли позволить себе в свободное от игр и подготовки время, это пиво и шампанское.

«Мы тяжелые напитки не пили. Иначе мы бы столько не выигрывали. У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет», — сказал Фетисов. Члены сборной очень ответственно к этому относились и соблюдали договоренности, подчеркнул он.

По мнению Фетисова, хоккеистов в сборной готовили так, что игроки работали на благо Советского Союза, а не ради личного успеха, передает RT. В те времена для спортсменов надпись «СССР» на груди была важнее, чем имя и фамилия, написанные на спине, подчеркнул он.

21 ноября пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщила, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею, обладатель трех Кубков Стенли Игорь Ларионов останется в выборном комитете Зала хоккейной славы до 2022 года.