Прямой эфир

Фетисов рассказал о диете хоккеистов «Красной машины»

0
Фото: ТАСС/Вячеслава Ун Да-син
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный хоккеист Вячеслав Фетисов раскрыл информацию о диете советских чемпионов и рассказал, чем питались игроки «Красной машины».

По его словам, хорошее питание — одно из условий, которое поставили игроки сборной. Руководство команды должно было организовать достойное питание, так как спортсмены 11 месяцев в году жили на сборах.

ПоСКАкали за «Ак Барсом»: петербургские армейцы вышли в лидеры Запада
Первая за два года победа над ЦСКА в регулярном чемпионате позволила клубу из Северной столицы возглавить таблицу конференции

«Простой распорядок: с утра — яичница, творог, кефир, чай, булочка. Обед — мясо, первое, второе, компот. Пироженки были постоянно», — цитирует Фетисова телеканал «360».

Также спортсмен вспомнил первую поездку в Канаду в феврале 1974 года, когда команду привезли в пятизвездочный отель. Игроков удивило наличие клубники и других фруктов в феврале. Также их поразили стейки.

По словам Фетисова, советские хоккеисты не злоупотребляли алкоголем. Максимум, который спортсмены могли позволить себе в свободное от игр и подготовки время, это пиво и шампанское.

«Мы тяжелые напитки не пили. Иначе мы бы столько не выигрывали. У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет», — сказал Фетисов. Члены сборной очень ответственно к этому относились и соблюдали договоренности, подчеркнул он.

По мнению Фетисова, хоккеистов в сборной готовили так, что игроки работали на благо Советского Союза, а не ради личного успеха, передает RT. В те времена для спортсменов надпись «СССР» на груди была важнее, чем имя и фамилия, написанные на спине, подчеркнул он.

21 ноября пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщила, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею, обладатель трех Кубков Стенли Игорь Ларионов останется в выборном комитете Зала хоккейной славы до 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Международной федерации хоккея вступился за Россию
Всероссийский день хоккея отметят на ВДНХ 1 декабря

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019