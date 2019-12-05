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Строительство парка «Остров мечты» в Москве завершили на 95%

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Строительство тематического парка развлечений «Остров мечты» в Москве было завершено на 95%. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на технического директора комплекса Ивана Шоля.

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По словам специалиста, здание уже полностью построено. Сейчас рабочие ведут пусконаладочные работы, укладку полов и отделку внутренних помещений.

Шоль отметил, что еще около двух недель понадобится на доработку комплекса, поскольку еще предстоит завершить отделку городского променада, а также устранить косметические недостатки. В конце ноября там приступили к сертификации и тестированию аттракционов.

Открытие парка «Остров мечты», который строится в Нагатинской пойме, намечено на 29 февраля 2020 года, пишет сайт kp.ru. Он станет крупнейшим в Европе и Азии крытым тематическим парком. Аттракционы туда поставляют зарубежные производители, после этого их адаптируют в соответствии с концепцией комплекса. Площадь ландшафтного парка составит 44 га. Северная часть парка подойдет для активного отдыха и спорта, южная — для семейных прогулок, уточняет РИАМО.

В городском променаде, вход куда будет свободным, создали стилизованные галереи, посвященные мировым центрам туризма: здесь можно попасть на улицы Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз. Есть и место, посвященное российской столице. Всего в парке 27 аттракционов, многие из которых уникальны. К ним относятся катальная гонка с VR-контентом, летающий театр «На крыльях ветра» и экстремальный «Полет в тоннеле». Девелопер проекта заключил контракты с крупными зарубежными студиями мультипликации, поэтому в парке детей развлекать будут герои известных мультфильмов, таких как «Смурфики», «Черепашки ниндзя», «Монстры на каникулах», а также персонажи, созданные на базе известных сказок, уточняет НСН.

На официальном сайте парка уже запустили продажу билетов. Стоимость их составит 2,9 тыс. рублей для взрослых и 2,6 тыс. рублей для детей, пишет «Москва 24».

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