В парке «Остров мечты» в Москве установили гоночные аттракционы

Гоночные аттракционы установили в строящемся московском парке развлечений «Остров мечты». Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на пресс-службу парка.

Новые аттракционы: «Гран-при Мечты» и «Мини гонка» появились в тематической зоне «Гонка Мечты», где юные посетители парка смогут попробовать себя в роли гонщиков. Аттракцион построила шведская компания, которая сотрудничает с тематическими детскими парками по всему миру, включая Ferrari World Abu Dhabi, LEGOLAND в Японии, Калифорнии и Дубае.

Представители парка отметили, что каждая из 20 машинок «Гран-при Мечты» воссоздает облик реального гоночного болида. Безопасность на аттракционах обеспечат резиновые отбойники по краям на бамперах и боковинах, а также специальный ремень, пишет «Москва 24». Гонщики смогут развивать скорость не больше 5 км/ч.

На карусели «Мини гонка», состоящей из восьми машинок, движущихся по овальной траектории вокруг единой оси, посетители смогут почувствовать себя участниками гонок, особенно при ускорении на поворотах, пишет НСН.

Как рассказал «Москва 24» технический директор парка Иван Шоль, монтаж оборудования уже находится на финальной стадии. Он отметил, что в основу «Гонки Мечты» легла идея о футуристичном городе, где все желающие смогут «окунуться в атмосферу гоночного уикенда».

«Здесь будет находиться первая в России семейная катальная гора с применением VR-технологий, а также аттракционы для самых юных посетителей», — рассказал Шоль.

23 сентября сообщалось, что в парке «Остров мечты» установили аттракцион «Молот судьбы». В пресс-службе парка пояснили, что перед посадкой на «Молот судьбы» посетители смогут погрузиться в мир Черепашек-ниндзя.

Парк развлечений «Остров мечты» будет состоять из восьми тематических зон с 27 медиа- и механическими аттракционами, у многих из которых нет аналогов в мире. Парк планируют открыть в IV квартале 2019 года.