В ГД хотят ввести для коллекторов уголовную ответственность

Коллекторов заставят попрощаться с методами 1990-х. В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для сборщиков долгов, которые оказывают физическое и психологическое воздействие на неплательщиков. Как именно наказывать недобросовестных взыскателей, пока еще только обсуждают, но уже известно, что речь идет о реальном лишении свободы. Сейчас по закону за так называемые позорные листы и угрозы коллектору грозит только штраф до 100 тыс.