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Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо

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Фото: Global Look Press/Juma Mohammad
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Врачи возвращаются к работе в медучреждениях на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил журналистам представитель медицинского отряда специального назначения.

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Как передает «РИА Новости», в регионе развернута крупная группировка российских медицинских специалистов. Они помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.

Отмечается, что особенно остро вопрос о дефиците врачей, медицинской техники и препаратов стоит в небольших населенных пунктах севера страны. Туда российские врачи вместе с сирийскими коллегами выезжают в составе мобильной медицинской группы.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, за последние сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали помощь 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) — 180 местным жителям. Всего российские военные медики помогли 108,5 тыс. жителей Сирии.

Подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на российскую базу на севере Сирии 25 ноября. Специалисты привезли оборудование, лекарства и перевязочные материалы.

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