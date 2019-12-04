Специалисты восстанавливают стратегически важную ГЭС на севере Сирии

Стратегически важную гидроэлектростанцию «Аль-Баас» восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом в среду, 4 декабря, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.

По его словам, после начала гражданской войны этот объект был под контролем боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В 2017 году отряды «Сирийских демократических сил» освободили территорию и саму ГЭС.

Варнавский подчеркнул, что плотина «Аль-Баас» является стратегически важным пунктом в долине Евфрата. Он отметил, что от стабильной работы всего каскада ГЭС зависит устойчивая работа объектов промышленности республики.

Отмечается, что, покидая ГЭС, боевики использовали взрывчатку и бензин, чтобы уничтожить объект. После террористов здесь не осталось ни одного целого агрегата. Инженерам приходилось разбирать по два-три прибора, чтобы из обломков собрать работающий.

ГЭС «Аль-Баас» построили советские инженеры в конце 1980-х годов.

18 ноября сообщалось, что правительственные силы Сирии установили контроль над гидроэлектростанцией в Тишрине (провинция Алеппо), которая является второй по мощности в Сирии.