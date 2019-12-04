Прямой эфир

Специалисты восстанавливают стратегически важную ГЭС на севере Сирии

0
Фото: Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегически важную гидроэлектростанцию «Аль-Баас» восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом в среду, 4 декабря, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.

По его словам, после начала гражданской войны этот объект был под контролем боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В 2017 году отряды «Сирийских демократических сил» освободили территорию и саму ГЭС.

Варнавский подчеркнул, что плотина «Аль-Баас» является стратегически важным пунктом в долине Евфрата. Он отметил, что от стабильной работы всего каскада ГЭС зависит устойчивая работа объектов промышленности республики.

Отмечается, что, покидая ГЭС, боевики использовали взрывчатку и бензин, чтобы уничтожить объект. После террористов здесь не осталось ни одного целого агрегата. Инженерам приходилось разбирать по два-три прибора, чтобы из обломков собрать работающий.

ГЭС «Аль-Баас» построили советские инженеры в конце 1980-х годов.

18 ноября сообщалось, что правительственные силы Сирии установили контроль над гидроэлектростанцией в Тишрине (провинция Алеппо), которая является второй по мощности в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Турция завершили очередное патрулирование в Сирии
Российские военные впервые с начала войны в Сирии раздали гумпомощь в Хасеке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019