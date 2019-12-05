Прямой эфир

В раде рассказали о сроках принятия Украины в НАТО

0
Фото: ТАСС/Максим Никитин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о сроках принятия страны в НАТО. По мнению парламентария, это произойдет после того, как на Украине будет открыт рынок земли.

По его словам, через полгода после того как украинская земля будет официально продана иностранцам, Украину примут в Североатлантический альянс. Добкин уверен, что для этого даже не нужно будет подавать никаких заявок, так как имущество нужно будет кому-то охранять, цитирует депутата «РИА Новости».

По его мнению, закон должен защитить права украинских граждан, а не права иностранцев, которые скупят землю. Также Добкин добавил, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии привело к снижению в них промышленного производства, а также безработице и оттоку населения.

Остановился и упал: почему снижается рейтинг Зеленского
Украинцы разочаровываются в своем новом президенте

Депутат считает, что принятие закона об открытии рынка следует отложить на год, а за это время привлечь экспертов к его проработке, чтобы дать объективную оценку и практические советы.

25 сентября кабинет министров Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, земля должна скупаться юридическими лицами и гражданами Украины.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о продаже земли иностранным гражданам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения иностранцы смогут покупать и продавать землю. Соответствующий пункт будет содержаться в законе.

Утром 13 ноября в Киеве участники Всеукраинского аграрного совета принесли к стенам Верховной рады мертвую свинью в гробу, протестуя против снятия моратория на продажу земли. «Символические похороны отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — заявили протестующие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Слуге народа» рассказали о перепутанном радой постановлении по НАТО
Оппозиция в раде назвала капитуляцией земельную реформу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019