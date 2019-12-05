В раде рассказали о сроках принятия Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о сроках принятия страны в НАТО. По мнению парламентария, это произойдет после того, как на Украине будет открыт рынок земли.

По его словам, через полгода после того как украинская земля будет официально продана иностранцам, Украину примут в Североатлантический альянс. Добкин уверен, что для этого даже не нужно будет подавать никаких заявок, так как имущество нужно будет кому-то охранять, цитирует депутата «РИА Новости».

По его мнению, закон должен защитить права украинских граждан, а не права иностранцев, которые скупят землю. Также Добкин добавил, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии привело к снижению в них промышленного производства, а также безработице и оттоку населения.

Депутат считает, что принятие закона об открытии рынка следует отложить на год, а за это время привлечь экспертов к его проработке, чтобы дать объективную оценку и практические советы.

25 сентября кабинет министров Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, земля должна скупаться юридическими лицами и гражданами Украины.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о продаже земли иностранным гражданам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения иностранцы смогут покупать и продавать землю. Соответствующий пункт будет содержаться в законе.

Утром 13 ноября в Киеве участники Всеукраинского аграрного совета принесли к стенам Верховной рады мертвую свинью в гробу, протестуя против снятия моратория на продажу земли. «Символические похороны отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — заявили протестующие.