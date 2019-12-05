СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене. Об этом со ссылкой на источник в парторганизации сообщил «Коммерсант».

По предварительным данным, Кучерявый был задержан во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе, когда возвращался в Крым после поездки в Херсон, где якобы оформлял украинский заграничный паспорт.

СБУ на своем официальном сайте подтвердила задержание Игоря Кучерявого и возбуждение против него уголовного дела по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Известно, что задержанный в Севастополе руководит агентством по трудоустройству моряков. Кучерявый женат и воспитывает троих сыновей. В 2014 году мужчина участвовал в событиях Крымской весны, получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

29 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в Севастополе россиянки, которую подозревают в шпионаже в пользу разведки украинского министерства обороны. Позднее стало известно, что женщина оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.