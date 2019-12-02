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На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

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Фото: kyiv.npu.gov.ua
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На Украине полиция задержала двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета, ресторатора Вячеслава Соболева. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на официальном сайте национальной полиции.

«Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы пообещали позже рассказать подробности задержания, пишет RT.

Замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко уточнил в эфире телеканала «112 Украина», что преступление было заказным и предположительно оно связано с неприязненным отношением заказчика к Соболеву.

Сам депутат пока не располагает данными о том, кто мог заказать нападение, передает НСН.

1 декабря автомобиль Соболева обстреляли в центре Киева. В результате погиб сын депутата, находившийся в салоне. Ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Нападавшие скрылись с места преступления.

В 2015 году Соболев стал депутатом Киевского облсовета от «Блока Петра Порошенко». В 2002 году входил в состав городского совета Донецка, позже занял должность заммэра города. Также работал в Совете национальной безопасности и обороны и «Нафтогазе».

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