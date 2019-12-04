Погибший найден на месте пожара в нефтяном резервуаре в Татарстане

Погибший обнаружен на месте пожара, который произошел в резервуаре на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Транснефти» в Татарстане в среду, 4 декабря.

Тело мужчины обнаружили спасатели «РегионСпаса» в 21:33 мск, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике. Отмечается, что продолжается поиск других пострадавших внутри резервуара.

«Сложность заключается в том, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших», — отметили представители ведомства.

Сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана поступило на пульт диспетчера в 10:28. По прибытии первого пожарного расчета было установлено, что работники ПАО «Транснефть» проводили работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м.

Резервуар загорелся снаружи и в обваловании. В 11:12 пожар был локализован на площади 20 кв. м. В 13:24 мск пожарные потушили пожар внутри неэксплуатируемого резервуара. В результате ЧП пропали двое рабочих.