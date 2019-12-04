СМИ уточнили данные о погибшей при пожаре в одесском колледже

Во время пожара в одесском колледже погибла 17-летняя студентка, а не преподавательница. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает местное издание «Пушкинская» со ссылкой на главврача городской клинической больницы № 1 Евгения Григорьева.

«В результате сегодняшнего пожара в одесском колледже на улице Троицкой погибла 17-летняя студентка. Изначально ее перепутали с 43-летней сотрудницей учебного заведения», — пишет издание.

Также отмечается, что девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии и скончалась спустя 15 минут после госпитализации. По данным «Пушкинской», изначально сотрудник Госслужбы по ЧС опознал ее как свою 43-летнюю жену и сотрудницу учебного заведения.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские спасатели пытаются разыскать 10 человек, пропавших без вести при пожаре в Одесском колледже. По последним данным, число пострадавших возросло до 24.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел ранее в этот же день. Из учебного заведения эвакуировали 40 человек, в настоящее время работы по эвакуации завершены. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей.